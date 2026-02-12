Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geparkter Cupra beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (11.02.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 07:55 Uhr und 08:20 Uhr einen in der Leonberger Straße in Ludwigsburg geparkten Cupra. Die 29-jährige Inhaberin hatte ihren Wagen in der Nähe zur Kreuzung Seestraße in einer Parklücke abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr einen Sachschaden von rund 3.000 Euro feststellen. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderlichen Feststellungen zu kümmern. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

