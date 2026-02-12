Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Unbekannter gerät in den Gegenverkehr - 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 18-jähriger VW-Fahrer war am Mittwoch (11.02.2026) gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße 1184 in Fahrtrichtung Herrenberg unterwegs, als es kurz nach Nebringen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte den VW des 18-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des VW abgerissen und die Fahrzeugfront beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Herrenberg zu wenden.

