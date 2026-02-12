PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Leonberg: Unbeteiligter bei Bar-Streit verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (10.02.2026) ereignete sich gegen 20:00 Uhr, während des Leonberger Pferdemarkts, in einer Bar in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg eine Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern. Im Verlauf des Streits warf einer der Beteiligten ein Glas in Richtung seines Kontrahenten, verfehlte diesen jedoch, woraufhin das Wurfobjekt einen unbeteiligten Gast traf. Dieser erlitt hierdurch leichte Verletzungen und begab sich im Anschluss selbstständig zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Hauptverdächtige wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, dunkel gekleidet und mit schwarzen Locken sowie Bart beschrieben. Bei seinem Gegenüber handelte es sich um einen circa 50-jährigen Mann mit Glatze und dunklerem Hautteint. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

