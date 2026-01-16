Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - berauscht Unfall verursacht

Lingenfeld (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 und verlor auf Höhe der Ortsgemeinde Lingenfeld im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit der Leitplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

