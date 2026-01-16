PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

POL-PDLD: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss
Edenkoben (ots)

Am Donnerstagnachmittag (15.01.2026, 15:05 Uhr) befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW die Straße In den Seewiesen, wo er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem PKW-Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Kristin Burkhart

Telefon: 06323-955-1201
https://s.rlp.de/XJAmi

