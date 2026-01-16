Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bild-Infos

Download

L516/Maikammer (ots)

Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Transporters befuhr am Donnerstagmittag (15.01.2026, 12:28 Uhr) den Wirtschaftsweg in der Verlängerung Edenkobener Weg, von Kirrweiler kommend, in Richtung L516 und wollte an der Einmündung auf diese einfahren. Hierbei missachtete dieser die bevorrechtigte 37-jährige PKW-Fahrerin, welche die L516 von Maikammer in Richtung Edenkoben befuhr. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der PKW mehrfach und kam schließlich im Straßengraben zum Liegen. Der PKW musste durch einen Kran geborgen werden. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer sowie die zwei weiteren Insassen des Transportes blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell