Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrer übersehen

Landau (ots)

Am 15.01.2026 befuhr gegen 15:43 Uhr eine 63-jährige Citroën-Fahrerin die Industriestraße in Fahrtrichtung Weißquartierstraße in Landau und wollte nach links in den Ostring abbiegen. Hierbei übersah sie einen 29-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Industriestraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei der Kollision wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Die Citroën-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

