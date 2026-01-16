PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Herxheim bei Landau/OT Hayna (ots)

Am Donnerstag, dem 15.01.2026, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Ortsgemeinde Herxheim ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Anwesen im Ortsteil Hayna und entwendeten Wertgegenstände im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Wer hat zur Tatzeit eine verdächtige Wahrnehmung in Hayna gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail kilandau.k43@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

