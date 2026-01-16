PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an geparktem PKW

  • Bild-Infos
  • Download

Sankt Martin (ots)

Im Zeitraum vom 14.01.2026, 13:00 Uhr bis 15.01.2026, 07:30 Uhr beschmierte ein derzeit unbekannter Täter ein in der Einlaubstraße am Straßenrand geparkter PKW mit Ketchup und einem weiteren unbekannten Mittel, sodass der Lack beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06323 955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Kristin Burkhart
Telefon: 06323-955-1201
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

