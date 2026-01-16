POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulweg überwacht: Lobenswertes Verhalten der Eltern
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Donnerstag, 15.01.26 wurde erneut die geänderte Verkehrsführung in der Lessingstraße am Schulzentrum in Bad Bergzabern überwacht. Hierbei verhielten sich die Verkehrsteilnehmer vorbildlich und es gab keine Beanstandungen.
