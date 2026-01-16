PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulweg überwacht: Lobenswertes Verhalten der Eltern

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 15.01.26 wurde erneut die geänderte Verkehrsführung in der Lessingstraße am Schulzentrum in Bad Bergzabern überwacht. Hierbei verhielten sich die Verkehrsteilnehmer vorbildlich und es gab keine Beanstandungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

