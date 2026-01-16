POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulweg überwacht: Lobenswertes Verhalten der Eltern

Klingenmünster (ots) - Aufgrund einer Personensuche im Bereich Klingenmünster sind derzeit mehrere Polizeistreifen und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Eine Gefährdung für die Bevölkerung wird derzeit ausgeschlossen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern Sebastian Bollinger Telefon: 06343-9334-0 ...

