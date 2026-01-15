POL-PDLD: A65/LD-Zentrum - Auffahrunfall mit verletzter Person

Hördt (ots) - Unter dem Vorwand Geld für Tiere zu sammeln, versuchte ein Pärchen am Mittwoch gegen 12 Uhr Einlass bei einer Seniorin zu erlangen. Nachdem diese abgewiesen wurden, klingelten das Pärchen erneut und die Frau bat, unter dem Vorwand Schwanger zu sein, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Seniorin ließ die Frau das Badezimmer benutzen. Anschließend stellte sie fest, dass aus dem Badezimmer Schmuck ...

