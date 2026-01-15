POL-PDLD: A65/LD-Zentrum - Auffahrunfall mit verletzter Person
A65/LD-Zentrum (ots)
Ein Schleudertrauma erlitt am Mittwochmorgen (14.01.2026, 07.57 Uhr) ein 26 Jahre alter Autofahrer, als er die A65 bei der Anschlussstelle LD-Zentrum (Fahrtrichtung KA) verlassen wollte. Infolge stockenden Verkehres musste er sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 34 Jahre alte Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden von annährend 10.000 Euro. Infolge der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell