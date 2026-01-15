Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Wildunfall

B10/Birkweiler (ots)

Ein 53 Jahre alter Autofahrer befuhr am Mittwochabend (14.01.2026, 21.35 Uhr) die B10 in Richtung Landau, als bei Birkweiler eine Wildsau die Fahrbahn queren wollte und er mit dieser kollidierte. Während an seinem Fahrzeug ein Sachschaden entstand, flüchtete das Tier anscheinend unverletzt von der Unfallstelle. Die Polizei appelliert: Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

