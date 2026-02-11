Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfall in der Daimlerstraße gesucht

Am Dienstagnachmittag (10.02.2026) ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Daimlerstraße in Möglingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter von der Fahrbahn abkam. Der 40-jährige Fahrer des Transporters war in Richtung Ludwigsburg unterwegs und ordnete sich auf dem Linksabbiegerstreifen zur Raiffeisenstraße ein, als ihm seinen Angaben zufolge ein PKW entgegenkam, die durchgezogene Fahrbahnmarkierung überquerte und so auf seine Fahrbahn gelangte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 40-Jährige nach links aus, geriet auf den gegenüberliegenden Gehweg und prallte dort gegen ein Geländer sowie eine Bahnschranke. Während der unbekannte PKW-Lenker seine Fahrt fortsetzte, entstand am nicht mehr fahrbereiten Transporter ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die den Hergang beobachten konnten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

