Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ammoniak-Austritt nach technischem Defekt bei Lebensmittelbetrieb

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am 02.02.2026 kam es gegen 21:54 Uhr bei einem Lebensmittelbetrieb in Nonnweiler-Otzenhausen zu einem Ammoniak-Austritt in einem Maschinenraum. Ursache war eine Leckage, infolge derer eine größere Menge Ammoniak freigesetzt wurde. Die Feuerwehr war mit insgesamt 130 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich waren der Katastrophenschutz mit Drohne, der Rettungsdienst, die Werkfeuerwehr sowie der Kreisbrandinspekteur des Landkreises St. Wendel und der Landesbrandinspekteur des Saarlandes vor Ort. Durch den ABC-Zug der Feuerwehr konnten die entsprechenden Ventile geschlossen und ein weiterer Ammoniak-Austritt verhindert werden. Der Feuerwehreinsatz wurde gegen 01:40 Uhr beendet. Nach derzeitigem Stand ist von einem technischen Defekt als Ursache auszugehen. Beim Ammoniak-Austritt sowie während des gesamten Einsatzes wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell