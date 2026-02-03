PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ammoniak-Austritt nach technischem Defekt bei Lebensmittelbetrieb

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am 02.02.2026 kam es gegen 21:54 Uhr bei einem Lebensmittelbetrieb in Nonnweiler-Otzenhausen zu einem Ammoniak-Austritt in einem Maschinenraum. Ursache war eine Leckage, infolge derer eine größere Menge Ammoniak freigesetzt wurde. Die Feuerwehr war mit insgesamt 130 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich waren der Katastrophenschutz mit Drohne, der Rettungsdienst, die Werkfeuerwehr sowie der Kreisbrandinspekteur des Landkreises St. Wendel und der Landesbrandinspekteur des Saarlandes vor Ort. Durch den ABC-Zug der Feuerwehr konnten die entsprechenden Ventile geschlossen und ein weiterer Ammoniak-Austritt verhindert werden. Der Feuerwehreinsatz wurde gegen 01:40 Uhr beendet. Nach derzeitigem Stand ist von einem technischen Defekt als Ursache auszugehen. Beim Ammoniak-Austritt sowie während des gesamten Einsatzes wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, PHK Finkler
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren