Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am späten Montagnachmittag (09.02.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim eine stationäre Verkehrskontrolle durch, als den Einsatzkräften gegen 17:30 Uhr ein Rollerfahrer auffiel. Das angebrachte Versicherungskennzeichen hatte die falsche Farbe und war somit nicht mehr gültig. Eine Streifenwagenbesatzung nahm hierauf die Verfolgung auf. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete über einen Fußweg in Richtung des Christoph-Schrempf-Gymnasiums. Im weiteren Verlauf verloren die beiden Polizeibeamten den Sichtkontakt zu dem möglicherweise getunten Roller mehrfach, während der Unbekannte seine Flucht über Feldwege in Richtung Hessigheim fortsetzte. Zuletzt wurde das Fahrzeug von einer Passantin auf der Radwegbrücke bei Hessigheim gesichtet, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der mutmaßlich männliche Fahrer ist etwa 180 cm groß, von korpulenter Statur und war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einer olivgrünen Kapuzenjacke sowie einer Wintermütze bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

