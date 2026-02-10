Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: 17-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigsburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Herrenberg fiel am Dienstag (10.02.2026), gegen 03.00 Uhr ein VW auf, als dieser die Mötzinger Straße von Gäufelden-Öschelbronn in Richtung Mötzingen entlangfuhr. Mutmaßlich, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, beschleunigte der Fahrer des VW stark. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit führte die weitere Fahrt des VW-Lenkers unter anderem über die Öschelbronner Straße und Brühlstraße bis er schließlich kontrolliert werden konnte.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des VW erst 17 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem nahm er den Pkw unbefugt in Gebrauch. Auch wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt das Polizeirevier Herrenberg nun gegen den Jugendlichen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben wurde.

