PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: 17-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigsburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Herrenberg fiel am Dienstag (10.02.2026), gegen 03.00 Uhr ein VW auf, als dieser die Mötzinger Straße von Gäufelden-Öschelbronn in Richtung Mötzingen entlangfuhr. Mutmaßlich, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, beschleunigte der Fahrer des VW stark. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit führte die weitere Fahrt des VW-Lenkers unter anderem über die Öschelbronner Straße und Brühlstraße bis er schließlich kontrolliert werden konnte.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des VW erst 17 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem nahm er den Pkw unbefugt in Gebrauch. Auch wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt das Polizeirevier Herrenberg nun gegen den Jugendlichen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:58

    POL-LB: Grafenau: Steine auf Linienbus geworfen

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich von Steinen wurde ein Linienbus am Montag (09.02.2026) während seiner Fahrt in der Döffinger Straße in Grafenau-Dätzingen gegen 13:30 Uhr getroffen. Der Bus befand sich auf Höhe einer Schule, als ein Gegenstand die Front- und ein weiterer eine Seitenscheibe traf. Zur selben Zeit befanden sich einige Kinder auf dem angrenzenden Schulgelände. Ob diese möglicherweise Steine auf den ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:19

    POL-LB: Leonberg: Stromaggregat gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Mittwoch (28.01.2026), 10.00 Uhr und Mittwoch (04.02.2026), 10:00 Uhr ein Stromaggregat, das auf einem Baustellengelände in der Eltinger Straße in Leonberg abgestellt war. Das mobile Gerät war auf einem Fahrzeuganhänger montiert und hat einen Wert von etwa 80.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:52

    POL-LB: Böblingen: Polizei setzt beim Rosenmontagsumzug Drohne ein

    Ludwigsburg (ots) - Während des erfahrungsgemäß stark frequentierten Rosenmontagsumzug am 16. Februar 2026 wird das Polizeipräsidium Ludwigsburg erstmalig eine Drohne einsetzen. Sie überträgt Übersichtsaufnahmen dieser traditionellen Veranstaltung. Das Fluggerät wird beim Umzug zur Sicherheit der Umzugsteilnehmenden und seiner Besuchenden eingesetzt. Durch die Bildübertragung ist es möglich, eine umfassende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren