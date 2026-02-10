PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Steine auf Linienbus geworfen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich von Steinen wurde ein Linienbus am Montag (09.02.2026) während seiner Fahrt in der Döffinger Straße in Grafenau-Dätzingen gegen 13:30 Uhr getroffen. Der Bus befand sich auf Höhe einer Schule, als ein Gegenstand die Front- und ein weiterer eine Seitenscheibe traf. Zur selben Zeit befanden sich einige Kinder auf dem angrenzenden Schulgelände. Ob diese möglicherweise Steine auf den vorbeifahrenden Bus warfen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden an dem Linienbus dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

Unter der Tel. 07031 20405-0 sowie per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten Sindelfingen-Maichingen sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
