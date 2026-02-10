Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Stromaggregat gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Mittwoch (28.01.2026), 10.00 Uhr und Mittwoch (04.02.2026), 10:00 Uhr ein Stromaggregat, das auf einem Baustellengelände in der Eltinger Straße in Leonberg abgestellt war. Das mobile Gerät war auf einem Fahrzeuganhänger montiert und hat einen Wert von etwa 80.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

