Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall vom 29.01.2026 - 57-Jährige verstorben

Ludwigsburg (ots)

Am 29.01.2026 ereignete sich in der Auricher Straße ein schwerer Verkehrsunfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6206775 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6210836).

Die 57 Jahre alte Honda-Lenkerin verstarb am 05.02.2026 in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell