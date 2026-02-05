Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: KORREKTUR einer Unfallmeldung vom 29.01.2026 (Vaihingen an der Enz)

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 29.01.2026, ereignete sich in der Auricher Straße (Kreisstraße 1696) in Vaihingen an der Enz ein schwerer Verkehrsunfall, zu welchem wir unter folgendem Link eine Pressemitteilung veröffentlichten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6206775

Beim Alter der Honda-Lenkerin hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Diese ist nicht 66, sondern 57 Jahre alt. Wir bitten, dies zu entschuldigen.

Wie die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zwischenzeitlich ergaben, stand die 57 Jahre alte Fahrerin des Honda zum Unfallzeitpunkt NICHT unter Alkoholeinfluss. Sie war am 29.01.2026 mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lkw kollidiert.

