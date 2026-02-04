PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: glatte Fahrbahn - K 1688 zweieinhalb Stunden gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Die Kreisstraße 1688 zwischen Eberdingen und Vaihingen an der Enz-Riet war am Mittwochmorgen (04.02.2026) stellenweise so glatt, dass der 34 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs sein Gefährt nicht mehr auf der Straße halten konnte. Kurz nach 08.00 Uhr schlitterte der gesamte Sattelzug nach links, so dass die Sattelzugmaschine in einer leichten Absenkung am Straßenrand rutschte und die komplette Fahrbahn im Anschluss blockiert war. Eine dem Sattelzug entgegenkommende 61 Jahre alte Skoda-Fahrerin musste in der Folge ausweichen. Beim Befahren der Senke wurde der Unterboden des Skoda leicht beschädigt. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Fahrerkabine des Sattelzugs dürfte bei der "Rutschpartie" verzogen worden sein. In diesem Fall beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die Kreisstraße war hierauf erst einmal gesperrt. Um den Sattelzug abschleppen zu können, musste die K 1688 gestreut werden. Gegen 10.30 Uhr waren dann alle Arbeiten vor Ort beendet und die Straße konnte wieder frei gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

