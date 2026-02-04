PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in der Alleenstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag (27.01.2026), 08.00 Uhr und Dienstag (03.02.2026), 22:30 Uhr in eine Wohnung in der Alleenstraße in Tamm ein. Mutmaßlich über eine Balkontür waren die Einbrecher in die Wohnung gelangt, wo sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrags stahlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

