Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Klinikums

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (03.02.2026) zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen verübte. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen danebenstehenden Mercedes und streifte dessen Beifahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

