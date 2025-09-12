PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/38-Jähriger in Untersuchungshaft - Richter erlässt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen aus Nottuln

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Nachtrag zu den Pressemitteilungen "Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein" (ots vom 11.09., 11:44 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6115631) und "Nach Messerangriff in Nottuln - Polizei nimmt 38-jährigen Tatverdächtigen fest" (ots vom 11.09., 15:45 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6115959)

Nach dem Messerangriff in Nottuln ordnete ein Richter am Amtsgericht Münster am Freitagmittag (12.09.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft an.

Die verletzte 38-Jährige war vernehmungsfähig. Sie befindet sich aber noch in stationärer Behandlung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige seine getrenntlebende Ex-Partnerin unvermittelt im Bereich der Bushaltestelle "Billerbecker Straße" an der B 525 angegriffen, mehrfach auf sie eingestochen haben und anschließend zu Fuß vom Tatort geflüchtet sein. Eine vorbeifahrende Zeugin ist auf die Schwerverletzte aufmerksam geworden, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei sowie Rettungskräfte.

Der Tatverdächtige stellte sich am Donnerstagnachmittag (11.09.) auf einer Polizeiwache in Coesfeld.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387 zur Verfügung.

