PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannte bestehlen Senior in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Dienstag (03.02.2026) nördlich der Münchinger Straße in Hemmingen ihr Unwesen. Gegen 16.30 Uhr klingelte zunächst eine augenscheinlich schwangere Frau bei einem Senior und bat darum, seine Toilette nutzen zu dürfe. Nachdem der Senior ihr Einlass gewährt hatte, folgten ein Mann sowie ein etwa fünf Jahre alter Junge. Während die Frau den Senior ablenkte, stahl der Mann Bargeld aus dem Wohnzimmer. Anschließend verließen die drei zügig die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Frau soll in der Vergangenheit bereits öfter bei dem Senior geklingelt und um die Benutzung der Toilette gebeten haben. Sie wird als etwa 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß mit glatten schwarzen Haaren beschrieben. Sie trug eine schwarze Jacke sowie schwarze Stiefel. Ihr Begleiter wird als etwa 38 Jahre alt, ca. 165 cm groß mit kurzen dunklen Haaren und Vollbart beschrieben. Er war mit einem schwarzen Pullover und Jeans bekleidet. Der Junge trug eine lange hellbraune Jacke. Alle drei sollen von südländischer Erscheinung sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 09:16

    POL-LB: Ehningen: 26-Jähriger niedergeschlagen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen einer Körperverletzung, zu der es Sonntag (01.02.2026) gegen 19.15 Uhr in Ehningen kam. Ein 26-Jähriger besuchte eine Faschingsveranstaltung in der Turn- und Festhalle in der Schlossstraße. Als er sich im Eingangsbereich eines Festzeltes aufhielt, soll er von einem noch unbekannten Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Auch, als der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:43

    POL-LB: Weil der Stadt: zwei Verletzte nach Unfall auf der K1013

    Ludwigsburg (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (02.02.2026) auf der Kreisstraße 1013 (Malmsheimer Straße) bei Magstadt ereignete. Ein 21 Jahre alter VW-Lenker kam zwischen Weil der Stadt und Malmsheim aus noch ungeklärter Ursache auf die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:33

    POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 25-Jähriger in Gegenverkehr geraten

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 25 Jahre alter Mercedes-Lenker am Montag (02.02.2026) gegen 08.00 Uhr auf die Gegenfahrbahn, als er die Magstadter Straße in Maichingen in Richtung Magstadt entlangfuhr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 68-Jährigen. Anschließend prallte der 25-Jährige gegen einen hinter dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren