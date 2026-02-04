Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannte bestehlen Senior in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Dienstag (03.02.2026) nördlich der Münchinger Straße in Hemmingen ihr Unwesen. Gegen 16.30 Uhr klingelte zunächst eine augenscheinlich schwangere Frau bei einem Senior und bat darum, seine Toilette nutzen zu dürfe. Nachdem der Senior ihr Einlass gewährt hatte, folgten ein Mann sowie ein etwa fünf Jahre alter Junge. Während die Frau den Senior ablenkte, stahl der Mann Bargeld aus dem Wohnzimmer. Anschließend verließen die drei zügig die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Frau soll in der Vergangenheit bereits öfter bei dem Senior geklingelt und um die Benutzung der Toilette gebeten haben. Sie wird als etwa 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß mit glatten schwarzen Haaren beschrieben. Sie trug eine schwarze Jacke sowie schwarze Stiefel. Ihr Begleiter wird als etwa 38 Jahre alt, ca. 165 cm groß mit kurzen dunklen Haaren und Vollbart beschrieben. Er war mit einem schwarzen Pullover und Jeans bekleidet. Der Junge trug eine lange hellbraune Jacke. Alle drei sollen von südländischer Erscheinung sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell