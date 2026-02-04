PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten ereigneten sich am Dienstag (03.02.2026) in Sachsenheim.

Zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Metterzimmerer Straße in Kleinsachsenheim geparkten VW. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein ebenfalls noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 12.10 Uhr und 16.00 Uhr in der Metterstraße in Großsachsenheim, als er einen geparkten VW streifte. Der Unbekannte könnte ersten Ermittlungen zufolge mit einem gelb lackierten Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

In beiden Fällen setzten die Unbekannten ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschäden zu kümmern.

Unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

