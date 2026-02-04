Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro hinterließ der noch unbekannte Lenker eines PKW, der am Dienstag (03.02.206) gegen 14.20 Uhr in einem Parkhaus in der Straße "Niederer Wasen" in Sindelfingen in eine Unfallflucht verwickelt war. Die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Unbekannte auf der Suchen nach der Ausfahrt seinen PKW wendete und anschließend mit nicht angepasster Geschwindigkeit durch das Parkhaus fuhr. In der Folge soll er beim Abbiegen die Kontrolle über den Wagen verloren haben und gegen einen geparkten Mercedes gestoßen sein. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte, der vermutlich einen VW Golf mit Böblinger Kennzeichen (BB-) lenkte, anschließend seine Fahrt fort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell