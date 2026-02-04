PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, nachdem es am Montag (02.02.2026) zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Heidestraße am Ortsrand von Malmsheim zu einer Unfallflucht kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Skoda, der auf einem Grundstück geparkt war, an dem ein Weg vorbeiführt, der im weiteren Verlauf in den Wald führt. Der Unbekannte dürften diesen Weg entlanggefahren sein und machte sich nach dem Unfall kurzerhand aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

