Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an Enz: Hoher Sachschaden nach Tiefgaragenbrand

Ludwigsburg (ots)

Gegen 02:00 Uhr rückte die Feuerwehr am Donnerstag (05.02.2026) in die Keltergasse in Vaihingen an der Enz aus, nachdem dort eine starke Rauchentwicklung in der Innenstadt gemeldet worden war.

In einer Tiefgarage, die zu einem Wohnkomplex in der Keltergasse/Heilbronner Straße gehört, waren aus noch ungeklärter Ursache letztlich neun geparkte Kraftfahrzeuge in Brand geraten. Zwölf weitere wurden durch Ruß erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt 1.000.000 Euro belaufen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten auch umliegende Wohngebäude geräumt werden. Insgesamt mussten über 40 Personen ihre Wohnungen verlassen, etwa 30 von ihnen wurden vom Rettungsdienst in der Stadthalle betreut. Gegen 04:00 Uhr waren die Flammen gelöscht. Zwischenzeitlich konnten alle Anwohnerinnen und Anwohner wieder in die Gebäude zurückkehren. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr und Polizei, waren unter anderem auch Rettungsdienste sowie Notärzte, ein Rettungsbus und Mitarbeitende des Ordnungsamtes im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Vaihingen an der Enz übernommen und dauern an.

