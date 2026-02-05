PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an Enz: Hoher Sachschaden nach Tiefgaragenbrand

Ludwigsburg (ots)

Gegen 02:00 Uhr rückte die Feuerwehr am Donnerstag (05.02.2026) in die Keltergasse in Vaihingen an der Enz aus, nachdem dort eine starke Rauchentwicklung in der Innenstadt gemeldet worden war.

In einer Tiefgarage, die zu einem Wohnkomplex in der Keltergasse/Heilbronner Straße gehört, waren aus noch ungeklärter Ursache letztlich neun geparkte Kraftfahrzeuge in Brand geraten. Zwölf weitere wurden durch Ruß erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt 1.000.000 Euro belaufen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten auch umliegende Wohngebäude geräumt werden. Insgesamt mussten über 40 Personen ihre Wohnungen verlassen, etwa 30 von ihnen wurden vom Rettungsdienst in der Stadthalle betreut. Gegen 04:00 Uhr waren die Flammen gelöscht. Zwischenzeitlich konnten alle Anwohnerinnen und Anwohner wieder in die Gebäude zurückkehren. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr und Polizei, waren unter anderem auch Rettungsdienste sowie Notärzte, ein Rettungsbus und Mitarbeitende des Ordnungsamtes im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Vaihingen an der Enz übernommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 13:21

    POL-LB: BAB 8/Gemarkung Sindelfingen: Unbekannter verliert Metallstange

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich gegen 09.40 Uhr verlor ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (04.02.2026) eine rote, etwa zwei Meter lange Alustange, als er auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs war. Ein 63 Jahre alter Seat-Lenker fuhr auf dem linken Fahrstreifen und konnte der Stange ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:12

    POL-LB: Eberdingen: glatte Fahrbahn - K 1688 zweieinhalb Stunden gesperrt

    Ludwigsburg (ots) - Die Kreisstraße 1688 zwischen Eberdingen und Vaihingen an der Enz-Riet war am Mittwochmorgen (04.02.2026) stellenweise so glatt, dass der 34 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs sein Gefährt nicht mehr auf der Straße halten konnte. Kurz nach 08.00 Uhr schlitterte der gesamte Sattelzug nach links, so dass die Sattelzugmaschine in einer leichten ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:34

    POL-LB: Renningen-Malmsheim: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, nachdem es am Montag (02.02.2026) zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Heidestraße am Ortsrand von Malmsheim zu einer Unfallflucht kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Skoda, der auf einem Grundstück geparkt war, an dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren