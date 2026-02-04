Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Gemarkung Sindelfingen: Unbekannter verliert Metallstange

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich gegen 09.40 Uhr verlor ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (04.02.2026) eine rote, etwa zwei Meter lange Alustange, als er auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs war.

Ein 63 Jahre alter Seat-Lenker fuhr auf dem linken Fahrstreifen und konnte der Stange nicht mehr ausweichen. Beim Überfahren des Metallteils entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an dem Seat.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuittgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell