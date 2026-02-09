Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstagmittag (05.02.2026) und Sonntagnachmittag (08.02.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Wolfschlucht" in Gerlingen ein. Indem sie ein Fenster aufbrachen, gelangte die Täter ins Innere des Hauses, das sie anschließend durchsuchten. Ob ihnen Diebesgut in die Hände fiel und wenn ja, um was es sich hierbei handelt, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gerlingen zu melden.

