PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbrüche in Gartenhäuser

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (07.02.2026), 17:00 Uhr und Sonntag (08.02.2026), 12:00 Uhr in Steinheim an der Murr ihr Unwesen.

Die Unbekannten brachen auf vier Gartengrundstücken in Hütten ein und entwendeten größtenteils elektrische Gartengeräte im Wert von insgesamt über 3.000 Euro. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Die Gartengrundstücke liegen nördlich von Steinheim an der Murr und grenzen an die Landesstraße 1100 an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:40

    POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall in der Südrandstraße

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (08.02.2026) gegen 11:50 Uhr kam es in der Südrandstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro. Aufgrund einer roten Ampel musste eine 27-jährige Mercedes-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen. Ein dahinfahrender 32-jähriger Kleintransporter-Fahrer erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. Durch die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:36

    POL-LB: Asperg: Fensterfront eines Geschäfts beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Samstag (07.02.2026) alarmierte ein Zeuge gegen 00.15 Uhr die Polizei, nachdem er in der Hirschbergstraße einen Knall wahrgenommen und anschließend eine beschädigte Fensterscheibe eines Geschäftes festgestellt hatte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keinen Hinweis darauf, dass es sich um einen Einbruchsversuch gehandelt haben ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:20

    POL-LB: Böblingen: Bargeld bei Wohnhauseinbruch in der Baiersbronner Straße entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (07.02.2026) zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Baiersbronner Straße in Böblingen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach aktuellem Stand einen dreistelligen Bargeldbetrag. An der Terrassentür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren