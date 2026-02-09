Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbrüche in Gartenhäuser

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (07.02.2026), 17:00 Uhr und Sonntag (08.02.2026), 12:00 Uhr in Steinheim an der Murr ihr Unwesen.

Die Unbekannten brachen auf vier Gartengrundstücken in Hütten ein und entwendeten größtenteils elektrische Gartengeräte im Wert von insgesamt über 3.000 Euro. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Die Gartengrundstücke liegen nördlich von Steinheim an der Murr und grenzen an die Landesstraße 1100 an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell