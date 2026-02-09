PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Bargeld bei Wohnhauseinbruch in der Baiersbronner Straße entwendet

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (07.02.2026) zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Baiersbronner Straße in Böblingen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach aktuellem Stand einen dreistelligen Bargeldbetrag. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich per Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
