Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Bewohnerin überrascht zwei Täter bei Einbruchsversuch

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (07.02.2026) kam es gegen 18:30 Uhr in der Schramberger Straße in Böblingen zu einem Einbruchsversuch in ein Wohngebäude. Zwei unbekannte Täter waren bereits über das Balkongeländer gestiegen und versuchten, einen Scheinwerfer mit Bewegungsmelder zu demontieren, als die Bewohnerin heimkehrte und die Unbekannten zur Rede stellte. Die Täter ergriffen hierauf die Flucht in Richtung Kindertagesstätte Schramberger Straße, wobei sie beim Abstieg vom Balkon einen Blumenkasten beschädigten. Die beiden unbekannten Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt, eher klein und dunkel gekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen um Hinweise , Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

