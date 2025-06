LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots) - Samstag konnte die Polizei in Weimar gleich zwei zur Fahndung ausgeschriebene Personen festnehmen. So wurde gegen 16:30 Uhr ein gesuchter 36-Jähriger in Weimar Schöndorf aufgegriffen und später dem Haftrichter vorgeführt. Am frühen Abend waren die Beamten erneut erfolgreich. In der Weimarer Innenstadt stellten sie einen 33-Jährigen fest, welcher die in seinem Haftbefehl aufgeführte Geldstrafe nicht begleichen konnte. Er wurde daraufhin einer ...

