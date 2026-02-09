PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Frau gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vier Pkw fuhren am Samstag (07.02.2026) gegen 13.50 Uhr unmittelbar hintereinander die Landesstraße 1127 von Marbach am Neckar in Richtung Affalterbach entlang. Als das erste Fahrzeug der Kolonne nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, überholte von hinten ein noch unbekannter Mercedes-Lenker, sodass der Abbiegende eine Vollbremsung durchführen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Eine 24-jährige Opel-Lenkerin, die an vierte Stelle in der Kolonne fuhr, erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr einer vor ihr bremsenden 41 Jahre alten Renault-Lenkerin auf. Die 41-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.

Der unbekannte Mercedes-Lenker setzte seine Fahrt indessen fort, ohne sich um den Sachschaden oder die Verletzte zu kümmern.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

