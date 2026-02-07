PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Eine leicht verletzte Person nach Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin einer Mercedes-Benz A-Klasse die K1031 von Sindlingen kommend in Richtung Nebringen. Ihr entgegen fuhr eine 29-jährige Fahrerin eines PKW Ford Fiesta. Auf Grund bislang unbekannter Ursache kam es auf Höhe des Sportplatzes Nebringen zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Mercedes abgewiesen wurde und im Straßengraben zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde die Lenkerin des Ford leicht verletzt. Es entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Straße für circa eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 05:55

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr, kam es im Bietigheimer Wohngebiet Buch, am östlichen Ortsrand in Richtung Freiberg/Neckar, zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die bislang unbekannten Täter kamen über den Garten auf das Grundstück und hebelten ein Fenster auf, durch welches sie in das Gebäudeinnere gelangten. Hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Gegenstände ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:41

    POL-LB: Bondorf: Kirche mit Graffiti beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag, 01.02.2026 und Mittwoch, 04.02.2026 trieben noch unbekannte Personen ihr Unwesen in der Grabenstraße in Bondorf. Dort besprühten sie Treppen, die Fassade sowie eine Eingangstür großflächig mit roter und pinkfarbener Sprühfarbe. Angebracht wurden unleserliche Schriftzeichen, die Schriftzüge "BOWLA" und "ACAB" sowie ein stilisierter Totenkopf. Die Höhe des Sachschadens ist noch ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:41

    POL-LB: Böblingen: Weidezäune beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Täter zerschnitten zwischen Donnerstag, 05.02.2026, 14:30 Uhr und Freitag, 06.02.2026, 07:30 Uhr mehrere Weidezäune im Grenzweg in Böblingen. Außerdem zerstörten sie mit einem Schlagwerkzeug ein Weidezaungerät samt zugehöriger Autobatterie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen entgegen (07031 13-2500, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren