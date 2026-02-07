Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Eine leicht verletzte Person nach Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin einer Mercedes-Benz A-Klasse die K1031 von Sindlingen kommend in Richtung Nebringen. Ihr entgegen fuhr eine 29-jährige Fahrerin eines PKW Ford Fiesta. Auf Grund bislang unbekannter Ursache kam es auf Höhe des Sportplatzes Nebringen zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Mercedes abgewiesen wurde und im Straßengraben zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde die Lenkerin des Ford leicht verletzt. Es entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Straße für circa eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell