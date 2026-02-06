POL-LB: Böblingen: Weidezäune beschädigt
Ludwigsburg (ots)
Unbekannte Täter zerschnitten zwischen Donnerstag, 05.02.2026, 14:30 Uhr und Freitag, 06.02.2026, 07:30 Uhr mehrere Weidezäune im Grenzweg in Böblingen. Außerdem zerstörten sie mit einem Schlagwerkzeug ein Weidezaungerät samt zugehöriger Autobatterie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen entgegen (07031 13-2500, boeblingen.prev@polizei.bwl.de).
