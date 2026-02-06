PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Weidezäune beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter zerschnitten zwischen Donnerstag, 05.02.2026, 14:30 Uhr und Freitag, 06.02.2026, 07:30 Uhr mehrere Weidezäune im Grenzweg in Böblingen. Außerdem zerstörten sie mit einem Schlagwerkzeug ein Weidezaungerät samt zugehöriger Autobatterie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen entgegen (07031 13-2500, boeblingen.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

