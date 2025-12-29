Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe klauen Diesel und diverse Werkzeuge samt einer Rüttelplatte -#polsiwi

Hilchenbach-Lützel (ots)

Unbekannte hatten es auf die Baustelle rund um das Lokal oberhalb des Skihangs in Lützel abgesehen. In der Zeit zwischen Freitagabend (26. Dezember; 22:00 Uhr) und dem Samstagmorgen (08:00 Uhr) haben die Täter einen von mehreren vor Ort befindlichen Baucontainern aufgebrochen. Als die Arbeiten vor Ort am Samstagmorgen wieder aufgenommen werden sollten, fiel den Arbeitern der aufgebrochene Container auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter über ein Dutzend Dieselkanister sowie Dieselkraftstoff. Außerdem entwendeten sie einen Trennschleifer sowie eine Dieselpumpe. Eine Rüttelplatte, welche sich außerhalb des Containers befand, nahmen die Einbrecher ebenfalls mit. Der Beuteschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Alleine die ca. 600 bis 700 kg schwere Rüttelplatte hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter müssen zum Abtransport ein entsprechend geeignetes Fahrzeug verwendet haben.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet darum, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell