Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in "Gelbe Villa" -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) ist es zu einem Einbruchversuch in die sogenannte "Gelbe Villa" in Dreslers Park gekommen.

Spaziergängern fiel am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages eine eingeschlagene Türscheibe auf. Die hinzugezogene Polizei konnte vor Ort feststellen, dass ein Fensterelement in Höhe des Türgriffs eingeschlagen wurde. Der oder die Täter gelangten anschließend nicht durch die verschlossene Tür in das Gebäudeinnere. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruchdiebstahl aus. Der Tatzeitraum dürfte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Heiligabend (18:00 Uhr) und dem ersten Weihnachtsfeiertag (11:30 Uhr) liegen.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732 / 909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell