Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Nürnberg-Gibitzenhof: Sechs Leichtverletzte, Kreuzung mehrere Stunden gesperrt.

Nürnberg (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Straßenbahnen ist es am Samstagnachmittag, 3. Januar 2026, im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Sechs Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 15:10 Uhr kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Straßenbahnen im Kreuzungsbereich Gibitzenhofstraße / Landgrabenstraße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine der Straßenbahnen aus dem Gleisbett gehoben. Sechs Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Zur Wiederherstellung des Straßen- und Schienenverkehrs musste der Kreuzungsbereich nahezu vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr Nürnberg unterstützte die Bergungsarbeiten der Verkehrsbetriebe (VAG), insbesondere beim Wiedereinsetzen der Fahrzeuge in das Gleisbett. Der Bereich musste großräumig umfahren werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr führte.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte der Kreuzungsbereich gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg, rund 16 des Rettungsdienstes sowie etwa 20 der Polizei. Angaben zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. [SG/SK]

