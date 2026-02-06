POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf nach mutwilliger Sachbeschädigung an Pkw

Ludwigsburg (ots) - Ein 24-Jähriger am Steuer eines Peugeot Boxer fuhr am Donnerstagabend (05.02.2026) auf der Kreisstraße 1063 aus Grafenau kommend in Richtung Aidlingen. Gegen 17:10 Uhr kam ihm eine unbekannte Person mit einem vermutlich weißen Lkw entgegen, die zu weit links fuhr und den linken Außenspiegel am Transporter des 24-Jährigen streifte. Der Spiegel ...

