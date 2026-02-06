POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf nach mutwilliger Sachbeschädigung an Pkw
Ludwigsburg (ots)
Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Donnerstagabend (05.02.2026) ein in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen geparkter Mercedes beschädigt wurde. Zwischen 19:15 Uhr und 19:35 Uhr zerkratzte eine noch unbekannte Person mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Mercedes. Dabei entstanden rund 3.000 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt Hinweise entgegen (Tel. 07142 405-0, bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell