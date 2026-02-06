PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gegenstände von Brücke geworfen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 77-jähriger Kia-Fahrer war am Donnerstag (05.02.2026) gegen 17:40 Uhr auf der Landesstraße 1100 (L1100) von Ludwigsburg in Richtung Marbach am Neckar unterwegs. Auf Höhe Ludwigsburg-Neckarweihingen schlug plötzlich ein unbekannter Gegenstand in der Windschutzscheibe des Kia ein, wodurch eine mehrere Zentimeter große Beschädigung der Scheibe entstand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der 77-Jährige und seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden nicht verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand könnte der Gegenstand möglicherweise von einer Brücke auf das Fahrzeug geworfen worden sein, die im Bereich eines Supermarkts über die L1100 führt und einen landwirtschaftlichen Weg mit dem Ortsteil Neckarweihingen verbindet. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

