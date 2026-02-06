PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Fiat-Lenker flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (05.02.2026) gegen 15.25 Uhr in der Gerlinger Straße in Ditzingen ereignete.

Ein 39 Jahre alter Audi-A3-Lenker wartete in der Siemensstraße zunächst an einer roten Ampel. Hinter ihm ein 34-jähriger Audi-A4-Fahrer. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide los. Ein noch unbekannter Fiat-Lenker passierte zeitgleich die mutmaßlich Rot zeigende Ampel aus Richtung Gerlinger Straße kommend und kollidierte mit dem Audi A3. Dieser wurde dadurch auf den Audi A4 geschoben. Während der 34-Jährige leichte Verletzungen erlitt und an den beiden Audis ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand, fuhr der unbekannte Fiat-Lenker davon. Es könnte sich um einen schwarzen Fiat Punto gehandelt haben.

Unter der Tel. 07156 4352-0 sowie per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Ditzingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

