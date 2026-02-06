PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in der Osterholzallee

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag (04.02.2026) in die Osterholzallee im Ludwigsburger Westen aus, nachdem dort gegen 20.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Rauch aus noch ungeklärter Ursache in einem Aufzug entwickelt hatte und daraufhin in das Treppenhaus zog, ohne dass es einen Brand gab. Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in Büroräumlichkeiten befanden, konnten das Gebäude erst gemeinsam mit der Feuerwehr verlassen.

Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Entstehungsursache des starken Rauches dauern noch an. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:37

    POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärten Gründen war ein 16-Jähriger am Mittwoch (04.02.2026) gegen 16.30 Uhr am Ludwigsburger Bahnhof mit einer Gruppe Jugendlicher zunächst in verbalen Streit geraten. Die Gruppe hielt sich zwischen Bahnhofsgebäude und Busbahnhof auf, als der 16-Jährige drei Personen im Alter von 16 sowie 19 Jahren unvermittelt mit einem ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:30

    POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Oberkircher Straße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 14:50 Uhr und 14:55 Uhr einen am Fahrbahnrand der Oberkircher Straße in Böblingen geparkten Suzuki. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:28

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Gustav-Rau-Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer am Mittwoch (04.02.2026) gegen 15:20 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 47-jährige VW-Lenkerin wollte von einem Parkplatzgelände eines Imbisses in die Gustav-Rau-Straße einfahren. Hierbei querte sie zunächst den Fußgängerweg. Auf diesem fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren