Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in der Osterholzallee

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag (04.02.2026) in die Osterholzallee im Ludwigsburger Westen aus, nachdem dort gegen 20.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Rauch aus noch ungeklärter Ursache in einem Aufzug entwickelt hatte und daraufhin in das Treppenhaus zog, ohne dass es einen Brand gab. Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in Büroräumlichkeiten befanden, konnten das Gebäude erst gemeinsam mit der Feuerwehr verlassen.

Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Entstehungsursache des starken Rauches dauern noch an. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell