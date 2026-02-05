Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen war ein 16-Jähriger am Mittwoch (04.02.2026) gegen 16.30 Uhr am Ludwigsburger Bahnhof mit einer Gruppe Jugendlicher zunächst in verbalen Streit geraten. Die Gruppe hielt sich zwischen Bahnhofsgebäude und Busbahnhof auf, als der 16-Jährige drei Personen im Alter von 16 sowie 19 Jahren unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät attackierte. Anschließend flüchtete der 16-Jährige, konnte jedoch schnell identifiziert werden. Der Jugendliche war bereits gegen 14.00 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, als er versuchte, ein Pedelec zu stehlen.

Noch am selben Abend trafen dieselben Personen gegen 20:15 Uhr erneut aufeinander. Im Bereich eines Drogeriemarktes im Bahnhofsgebäude sprühten mutmaßlich die zuvor Attackierten Reizstoff in das Gesicht des 16-Jährigen. Anschließend ergriffen alle Beteiligten die Flucht in Richtung Innenstadt.

