PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen war ein 16-Jähriger am Mittwoch (04.02.2026) gegen 16.30 Uhr am Ludwigsburger Bahnhof mit einer Gruppe Jugendlicher zunächst in verbalen Streit geraten. Die Gruppe hielt sich zwischen Bahnhofsgebäude und Busbahnhof auf, als der 16-Jährige drei Personen im Alter von 16 sowie 19 Jahren unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät attackierte. Anschließend flüchtete der 16-Jährige, konnte jedoch schnell identifiziert werden. Der Jugendliche war bereits gegen 14.00 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, als er versuchte, ein Pedelec zu stehlen.

Noch am selben Abend trafen dieselben Personen gegen 20:15 Uhr erneut aufeinander. Im Bereich eines Drogeriemarktes im Bahnhofsgebäude sprühten mutmaßlich die zuvor Attackierten Reizstoff in das Gesicht des 16-Jährigen. Anschließend ergriffen alle Beteiligten die Flucht in Richtung Innenstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:30

    POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Oberkircher Straße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 14:50 Uhr und 14:55 Uhr einen am Fahrbahnrand der Oberkircher Straße in Böblingen geparkten Suzuki. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:28

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Gustav-Rau-Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer am Mittwoch (04.02.2026) gegen 15:20 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 47-jährige VW-Lenkerin wollte von einem Parkplatzgelände eines Imbisses in die Gustav-Rau-Straße einfahren. Hierbei querte sie zunächst den Fußgängerweg. Auf diesem fuhr ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:25

    POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Karlstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 13:00 und 15:55 Uhr in der Karlstraße in Kornwestheim bei einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen am Straßenrand abgestellten Opel. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren