Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Gustav-Rau-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer am Mittwoch (04.02.2026) gegen 15:20 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 47-jährige VW-Lenkerin wollte von einem Parkplatzgelände eines Imbisses in die Gustav-Rau-Straße einfahren. Hierbei querte sie zunächst den Fußgängerweg. Auf diesem fuhr zeitgleich ein noch unbekannter Radfahrer aus Richtung eines Lebensmitteldiscounters in den Zufahrtsbereich. Hierbei soll dieser während der Fahrt ein Mobiltelefon bedient haben. Mutmaßlich aufgrund seiner Ablenkung durch die Mobiltelefonnutzung fuhr der Unbekannte seitlich gegen die Fahrerseite des ausfahrenden VW. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nachdem die 47-Jährige telefonisch die Polizei verständigte, soll der Zweiradfahrer auf sein Zweirad gestiegen und unvermittelt in Richtung des Lebensmitteldiscounters unerlaubt davon gefahren sein. Zu dem Fahrradfahrer ist lediglich bekannt, dass dieser einen sehr dunklen Teint gehabt haben soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

