Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Oberkircher Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 14:50 Uhr und 14:55 Uhr einen am Fahrbahnrand der Oberkircher Straße in Böblingen geparkten Suzuki. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

