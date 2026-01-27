Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei unbekannte stehlen Kaffeepakete aus Supermarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45149 E.-Margarethenhöhe:

Am Abend des 8. Juli vergangenen Jahres entwendeten drei bislang unbekannte Männer in einem Supermarkt an der Straße Hoher Weg mehrere Pakete Kaffee im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Polizei sucht das Trio nun mit Bildern einer Überwachungskamera.

Gegen 17:25 Uhr betraten die drei Männer gemeinsam mit einem blauen Einkaufstrolley den Supermarkt. Sie luden mehrere Pakete Kaffee in den Trolley und verließen anschließend den Markt, ohne die Ware zu bezahlen.

Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Trio.

Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/193018

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen ermittelt wegen Bandendiebstahl und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell