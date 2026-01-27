Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Verkehrsdienst stellt am Wochenende diverse Verstöße bei Tuning-Treffen fest - Zwei PKW werden sichergestellt

Essen (ots)

45476 MH-Styrum: Am Samstagabend (24. Januar) kam es zu einem Tuning-Treffen auf einem Firmengelände an der Hohe Straße. Der Verkehrsdienst kontrollierte dort zwischen 18:30 und 21:30 Uhr Fahrzeuge und stellte dabei diverse Verstöße fest.

In den vergangenen Monaten hatten sich bereits mehrfach Anwohner über ähnliche Treffen mit vielen Autos beschwert, die viel Verkehr, laute Fahrgeräusche und aufheulende Motoren mit sich gebracht hatten.

Insgesamt kamen etwa 120 Fahrzeuge mit circa 200 Personen zu dem Tuning-Treffen. Der Verkehrsdienst kontrollierte viele Fahrzeuge auf der Zufahrt Steinkampstraße/Hohe Straße. Bei den meisten Fahrzeugen wurden keine bzw. nur geringfügige Mängel festgestellt. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, weil die Fahrzeuge zu laut waren.

In drei Fällen führten die Verstöße dazu, dass die Betriebserlaubnis der PKW erlosch, davon wurden zwei PKW sichergestellt, um ein Gutachten erstellen zu lassen. Ursächlich für die Sicherstellung waren bauliche Veränderungen am Fahrzeug.

Der eine Pkw fiel aufgrund eines deutlich erhöhten Fahrgeräuschs auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die technisch versierten Beamten fest, dass eine nicht zulässige, per Fernbedienung gesteuerte Klappen-Auspuffanlage verbaut war.

Im zweiten Pkw fanden die Beamten ein offenbar nicht fachgerecht verbautes Luftfahrwerk, dass die Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigen kann. Der verantwortliche Fahrer konnte zudem keinerlei Betriebserlaubnisse vorlegen.

Durch die nicht fachgerechten und ungenehmigten technischen Veränderungen an beiden Autos ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bzw. eine Belästigung durch das Abgas- und Geräuschverhalten gegeben. Der Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr ist dann verboten und wird geahndet.

Der Verkehrsdienst der Polizei Essen/Mülheim wird auch zukünftige Treffen der Szene beobachten und immer konsequent einschreiten. So soll die Sicherheit für alle Straßenverkehrsteilnehmer dauerhaft verbessert werden./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell